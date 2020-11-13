Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da zincirleme kazada bir araç alev aldı: 5 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da zincirleme kazada bir araç alev aldı: 5 yaralı

İSTANBUL - Haramidere TEM Bağlantı yolu üzerinde 6 aracın karıştığı kazada, bir araç tutuşarak alev alev yandı. Yanan araçtan vatandaşlar tarafından kurtarılan 3 kişi ve kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden 6 araç sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan bir araç bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar kazayı bırakarak tutuşan araçtaki 3 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkartırken, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alarak trafiği tek yönlü olarak kapattı. Kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan TEM Bağlantı yolunda oluşan yoğunluk ise ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.