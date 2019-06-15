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İstanbul'da zincirleme trafik kazası

17 dakika önce

Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası, System.String[]
Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
Ümraniye, Güncel
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