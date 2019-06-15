İstanbul'da zincirleme trafik kazası
17 dakika önce
Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
(İHA)
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