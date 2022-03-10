İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı

10.03.2022 14:08
İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı

TEM Otoyolu'nda, yoğun kar yağışının da etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaraladı.

TEM Otoyolu'nda, yoğun kar yağışının da etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaraladı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Maslak kavşağı yönünde, yoğun kar yağışının da etkisiyle 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 2 kişi hafif yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Hasar gören araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve belediyenin temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika


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