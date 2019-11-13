İstanbul'da 'zorla fuhuş' iddiasına dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 21 şüpheli hakkında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



İstanbul'da yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 16'sı tutuklu 21 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pendik'te bulunan bir rezidansta kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ve bu işin 'Sevim' takma adını kullanan Özbekistan uyruklu bir kadının önderliğinde yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Suçlamaları kabul etmediler



İddianamede, 'Sevim' takma adını kullanan kişinin şüpheli Muyasar Sharmatova olduğunun tespit edildiği kaydedilirken, Şüpheli Sharmatova'nın müşteriler ile irtibata geçip fuhuş pazarlığı yaptığı, ücreti belirlediği, yanında çalıştırdığı mağdur kadınları müşterilere yönlendirdiği, 66 kez fuhuşa aracılık ederek yer temin ettiği anlatıldı. Diğer şüphelilerin de bir çok kez fuhuşa aracılık ettikleri, yer ve mekan temin ettikleri ve savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri vurgulandı.



Mağdurlar şikayetçi olmadı



Arama yapılan 43 ayrı adreste bulunan 14 mağdur kadının ifadelerinde, kendilerini fuhşa teşvik eden, kendilerine yer ve mekan temin eden kimsenin bulunmadığını, kimseden davacı ve şikayetçi olmadıklarını beyan ettikleri belirtildi.



7'şer yıla kadar hapisleri istendi



İddianamede, 16'sı tutuklu 21 şüphelinin "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmet veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan, 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL