İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı - Son Dakika

İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

13.03.2021 22:15
İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı, System.String[]

Aralarında İstanbul'un da olduğu yüksek ve çok yüksek riskli 39 ilde 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama 15 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama yüksek ve çok riskli illerde ise pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek.

PAZAR GÜNÜ 39 İLDE SOKAK KISITLAMASI UYGULANACAK

Bu akşam 21.00'den, 15 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

42 İLDE PAZAR GÜNDÜZ KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Bu akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı saat 05.00'te sona erecek. Bu illerde 05.00'ten 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Orta riskli iller (Sarı): Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

Düşük riskli iller (Mavi): Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

YÜKSEK RİSKLİ İLLLERDE HANGİ KISITLAMALAR UYGULANIYOR?

  • Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.
  • Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.
  • Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.
  • Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.
  • Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.
  • 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.
  • - Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

TURUNCU RİSKLİ İLLERDE UYGULANAN KISITLAMALAR

  • Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.
  • Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.
  • Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.
  • Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.
  • Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.
  • 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.
  • Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

korona tablosu, Normalleşme, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı         
22:21
Kayserililer hakem iyi mi kötü mü karar veremedi! Üst üste iki çelişkili açıklama Kayserililer hakem iyi mi kötü mü karar veremedi! Üst üste iki çelişkili açıklama         
21:59
Emre Akbaba'nın performansı Galatasaraylı taraftarlardan tepki gördü Emre Akbaba'nın performansı Galatasaraylı taraftarlardan tepki gördü         
21:27
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 22:45:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei