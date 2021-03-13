İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama yüksek ve çok riskli illerde ise pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek.

PAZAR GÜNÜ 39 İLDE SOKAK KISITLAMASI UYGULANACAK

Bu akşam 21.00'den, 15 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

42 İLDE PAZAR GÜNDÜZ KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Bu akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı saat 05.00'te sona erecek. Bu illerde 05.00'ten 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Orta riskli iller (Sarı): Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

Düşük riskli iller (Mavi): Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

YÜKSEK RİSKLİ İLLLERDE HANGİ KISITLAMALAR UYGULANIYOR?

Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

TURUNCU RİSKLİ İLLERDE UYGULANAN KISITLAMALAR