İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONLARI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ '10 NUMARA YAĞ' OPERASYONLARI KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONLARI KAMERADA

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen dört ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAKİ

İstanbul'da düzenlenen dört ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ" olarak bilinen karışımla akaryakıt haline getirilerek depolandığını ardından satışının yapıldığını belirledi. Çalışma başlatan kaçakçılık polisi, dört adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 28 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Küçükçekmece'deki depolara operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda fiber tank ve yer altı tanklarına gizlenmiş 14 bin 800 lire kaçak akaryakıt ele geçirilirken, Bayram B. (24), İshak Ş. (52), İsmail K. (33), Cuma A. (32) Coşkun D. (61) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları polis kamerasına yansırken, görüntülerde kaçakçılık polisiyle birlikte adreslere girdiği ve ardından şüpheli kişileri gözaltına aldıkları görülüyor. Ardından yapılan aramalarda yer altına gömülmüş yakıt tankları bulunuyor ve çıkartılıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, " Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet " suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----

Operasyon anı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Yapılan aramalar

Yeraltına gömülmüş depoların çıkartılması


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı
THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:43:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONLARI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]