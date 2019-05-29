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İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU KAMERADA

21 dakika önce

İstanbul'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAKİ

İstanbul'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda  "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer'de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin arama yapması
-Ekiplerin varillerde bulunan kaçak akaryakıtları göstermesi 
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:15 Kaynak: DHA
Polis, İstanbul, Güncel
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