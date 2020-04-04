İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi - Son Dakika

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İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi
28 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile bin liralık sosyal yardım ve 2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında maaş alan 142 bin 207 vatandaşın bulunduğunu belirtti.
Vali Yerlikaya, "Cuma günü saat 10.00'dan bugün saat 18.00'e kadar 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41 bin 963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:38 Kaynak: AA
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