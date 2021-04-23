İstanbul'daki 101 okulda TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına kentteki 101 okulda kırmızı beyaz balonlar eş zamanlı olarak gökyüzüne bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Nisan'a ilişkin bir dizi etkinliği çerçevesinde bayrama özel olarak hazırlanan marş, ildeki tüm resmi ve özel okullar ile kurumların hoparlörlerinden yayınlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına kentteki 101 okuldan, kırmızı beyaz balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Bu kapsamda Güngören 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile az sayıda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla program düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Daha sonra öğrencilerin, marş eşliğinde gökyüzüne bıraktığı kırmızı beyaz balonlar, görsel şölen oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin öğrencilerle birlikte ortak olarak icra edilemediğini ama çocukların mutluluğuna ortak olmak için bir dizi çevrim içi etkinlik hazırladıklarını belirtti.

Bu kapsamda hastanede tedavi gören öğrencilerle sanal ortamda bir araya geleceklerini aktaran Yazıcı, ayrıca 23 Nisan'a özel sergi çalışmaları, öğrenciler arasında resim ve kompozisyon yarışmaları organize ettiklerini anlattı.

Yazıcı, "Salgın koşulları nedeniyle birbirimize uzaktan baktığımız ama çevrim içi olarak yine de birlikte olduğumuzu hissettiğimiz 23 Nisan etkinlikleri yapmaya gayret ettik. Umarım, çocuklarımız mutlu olurlar. Onların mutluluğu bizler için çok önemli. 2023 Vizyon Belgemizde de 'Mutlu çocuklar, mutlu Türkiye' derken bunu ifade ettik. Hem çocuklarımızın hem milletimizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 2. sınıf öğrencisi Ela Yüksel, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini dile getirerek, balonları gökyüzüne bırakırken çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

4. sınıf öğrencisi Elif Yağmur Arslan da 23 Nisan programına katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Balonları gökyüzüne bıraktık. Hepsi uçtu. Bazıları bayraklara takıldı. Çok güzel bir duyguydu." dedi. Arslan, eve gittiğinde bayrama ilişkin etkinlikler yaparak bugünü geçireceğini kaydetti.

3. sınıf öğrencisi Ela Sezer ise okulunda düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde balonları uçururken çok eğlendiğini dile getirdi.