Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi - Son Dakika
İstanbul'daki 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 120 bin 727 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 120 bin 727 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 1000 lira sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul'daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:46 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi