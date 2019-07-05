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İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.

İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile baş polis, kıdemli polis ve polis memurlarının atama listesi, il emniyet müdürlüklerine bildirildi.
Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 başkomiser, 3 komiser, 19 komiser yardımcısı ile 5 baş polis, 1 kıdemli polis ve 2 bin 31 polis memurunun tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı.
Başka illerden de 3 komiser, 31 komiser yardımcısı ile 1 baş polis, 4 kıdemli polis ve 1373 polis memuru İstanbul'a atandı.
Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mevcut personel sayısında 650 düşüş yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:46 Kaynak: AA
İstanbul, Polis, Güncel
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