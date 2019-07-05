Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini
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İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

22 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.

İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:57 
İstanbul, Ekonomi
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