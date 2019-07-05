İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:57
Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.
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