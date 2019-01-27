İstanbul'daki 3 Terör Olayı ile İlgili 3 Gözaltı
50 dakika önce
Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş
Vodafone Stadyumu ve Vezneciler
bombalı saldırıları ile Bahçelievler
'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İltisaklı kurumlarca yapılan çalışmalarda; İstanbul Beşiktaş
Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları, 13.12.2017 tarihinde İstanbul Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan ve PKK/KCK Terör örgütünün ilimizde gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik, 26.01.2019 günü gerçekleştirilen operasyonda Ş.K, S.A ve S.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslara ait çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur" - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:11 Kaynak: DHA
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