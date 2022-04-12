Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı

12.04.2022 18:58

Son dakika haberine göre İstanbul'daki 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul'daki 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in farklı noktalarında 7 Şubat'tan bu yana gerçekleşen 4 silahla yaralama ve bir silahla yaralama teşebbüsünün faillerini yakalamak için çalışma yürüttü.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ve saha çalışması yapan polis, yaralama olaylarının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu değerlendirilen E.Y'nin İzmir'e kaçtığını tespit etti.

İzmir'de düzenlenen operasyonda E.Y, yanında başka bir şüpheliyle yakalanırken, yaralama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, motosikletle olay yerlerine giderek gerçekleştirdikleri silahlı saldırılarda kullanılan kasklar ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'inin tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 4'ünün ise mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.

Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı
Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı
Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı

YORUMLAR
500
Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 19:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement