İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9,Kandilli Rasathanesi 6.0, AFAD da depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde Kocaeli'de de hissedildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

OKULLAR VE HASTANELER TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Henüz ulaşan bir can ve mal kaybı bilgisi yok" dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da kendilerine ulaşan bir can veya mal kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HASAR KAYDI YOK

İstanbul Valiliği, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.

AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİ YIKILDI

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.