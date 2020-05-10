Türkiye genelinde 100 yaş ve üzerindeki anneler için oluşturulan "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" projesi kapsamında İstanbul'daki 750 "asırlık çınar" için fidan dikildi.

Proje kapsamında Sakarya'da kurulan hatıra ormanına 5 bin 529 adet fidan dikildi. İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, İstanbul'da çeşitli ilçe ve semtlerde ikamet eden 750 asırlık çınar anne adına dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi.

İstanbul Orman İşletme Müdürü Veli Altuntaş, "Tüm annelerimiz bizim için çok değerli. Bu yıl asırlık bir çınar gibi başımızda duran ve gölgeleriyle adeta bizleri koruyan 100 yaş ve üzerindeki annelerimiz adına gerçekleştirdiğimiz fidan dikim sertifikalarını ve hediyelerini takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Altuntaş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.