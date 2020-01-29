İSTANBUL'DAKİ AĞIR HASARLI OKUL BİNALARI YIKILACAK - Son Dakika
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İSTANBUL'DAKİ AĞIR HASARLI OKUL BİNALARI YIKILACAK

6 saat önce

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı, az hasarlı okul binalarında ise güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DAKİ AĞIR HASARLI OKUL BİNALARI YIKILACAK, System.String[]

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı, az hasarlı okul binalarında ise güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da meydana gelen depremde çok sayıda okul binasında hasar meydana geldi. 200 kişilik ekip, hasar ihbarı bulunan okulları tek tek inceledi. Yapılan incelemede Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok),  Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu, Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi ağır hasar gördüğü belirlendi.

İstanbul'da ağır hasar gören 9 okulun yanı sıra 20 okul ise orta hasar gördüğü gerekçesiyle eğitim ve öğretime son verildi.  Hasarlı okullardaki öğrenciler başka okullara nakledildi.  İkinci yarıyıl öncesi okul binalarıyla ilgili hasar tespit, karot örneği ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Okul binalarının kaderiyle ilgili İstanbul Valiliği bu hafta içi bir açıklama yapacak. Ağır hasarlı 9 okul binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi. Az hasarlı binalarda ise güçlendirme yapılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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Okul binalarından görüntüler

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Okul binalarındaki hasarlı duvarlardan görüntüler

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Velilerle röportaj

Esnaf ile röportaj

Detaylar


- İstanbul
İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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