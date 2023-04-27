Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu - Son Dakika
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Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu

27.04.2023 19:06

Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de yangın alarmı verildi. Dereboyu Caddesi'nde Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

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Küçükçekmece, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu - Son Dakika


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