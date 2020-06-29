İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

- İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı Magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 8 araç trafikten men edildi İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker...

- İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

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Magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi

Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 8 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek "drift" yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Ehliyetlerine el konulan, 8 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin 340 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de çok miktarda para cezası kesildi.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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