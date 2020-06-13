İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor - Son Dakika

İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor

İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor Ayasofya'lar aynı uygulamalar farklı Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinin ardından kılıç hakkı olarak camiye çevrilen daha sonra müze yapılan İstanbul'daki Asasofya için tartışmalar...

İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor

Ayasofya'lar aynı uygulamalar farklı

BURSA - Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinin ardından kılıç hakkı olarak camiye çevrilen daha sonra müze yapılan İstanbul'daki Asasofya için tartışmalar devam ederken, büyük dedesi Orhan Gazi'nin İznik'i fethinin ardından camiye çevirdiği daha sonra uzun zaman müze olarak kullanılan İznik Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluru ile 2011 yılından bu yana cami olarak kullanılıyor. İsimleri de hikayeleri de aynı iki Ayasofya için uygulanan farklı prosedürler kamuoyunda dikkat çekiyor.

İstanbul'un fethinden sonra kiliseden camiye dönüştürülen, 1934'ten beri müze statüsünde olan Ayasofya'yla ilgili tartışmalar sürüyor. Son kararı Danıştay'ın vereceği tarihi yapının ibadete açılıp açılmayacağı merak konusu olurken, Orhan Gazi'nin 1331 yılında Bursa'nın İznik ilçesini fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürdüğü, 2007 yılında müze olup Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'olur'u ile 2011 yılında camiye çevrilen İznik Ayasofya'da 9 yıldır Müslümanlar namaz kılıyor.

İznik ilçe merkezinde, kentin tam ortasında ve iki ana ekseni oluşturan doğu-batı ve kuzey-güney yollarının kesiştiği yerin güneydoğu köşesinde bulunan İznik Ayasofya, İstanbul'daki Ayasofya'nın İbadete açılması tartışmaları ile birlikte yeniden gündeme geldi.

Pandemi süresi boyunca ibadete ara verilen İznik Ayasofya Orhan Camii'nde ilk Cuma namazı için bir araya gelen vatandaşların bir kısmı İstanbul Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklerken diğer bir düşünce de öncelikli olarak Ayasofya'nın hemen yanında bulunan Sultanahmet Camii'nin doldurması yönünde görüş bildiriyorlar.

Türkiye'de İstanbul'da 2, Trabzon ve İznik'te birer olmak üzere toplam 4 Ayasofya Camii bulunuyor. M.S 325'te İmparator Konstantinus, İstanbul'u (Bizantion) Bizans'ın Başkenti ilan ettiğinde Hıristiyanlığın ilkelerini belirleyecek ilk evrensel konsili de İznik'te (Nikaia) topladı. Bu sırada Ayasofya henüz inşa edilmemişti. Kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 4.- 8. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen bazilika planlı Ayasofya Kilisesi, özellikle 787 yılında İznik'te toplanan 7. Ruhani Konsil ile ünlü. Ayasofya'da toplanan, 350 piskopos ve çok sayıda keşişin katıldığı 7. Konsil bütün Hıristiyanlarca kabul gören son konsildir ve bu inancın şekillenmesinde çok önemli rolü olmuştur. Bu nedenle Hıristiyan aleminde İznik kenti özel bir öneme sahiptir.

Evliya Çelebi 1058'de İznik'e uğradığında gördüğü Ayasofya'yı, "çarşı içinde üzeri kurşun örtülü, bir minareli büyük bir mabed" olarak tarif ettikten sonra buranın yandığını ve Kanüni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a tamir ettirildiğini belirtir. İznik Ayasofyası'nın ikinci defa harap oluşunun sebebi ve kesin tarihi bilinmemektedir. Fakat İznik'ten geçen yabancı seyyahların ifadelerinden, XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılın başlarında caminin harap ve terkedilmiş durumda olduğu öğrenilmektedir. Nitekim J. von Hammer 1804 yılında İznik'e uğradığında Ayasofya'yı harap ve yarı yıkık durumda bulmuştur. Bu bilgiye göre mabed hiç değilse XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren terkedilmiş olmalıdır. Bu bakımsızlık iki yüzyılı aşkın bir süre devam etmiş, Ayasofya'nın içi yeşillikler ve sarmaşıklarla kaplanmıştır.

Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yenilenmiştir. 1935'lerde Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanları bazı sondajlar yapmışlar, 1953'te içindeki kalın toprak tabakası müzeler idaresince kaldırılmıştır. Son yıllarda duvarlarda bazı takviyeler yapılmış, içi ve etrafı temizlenmiş ve bina öylece muhafaza altına alınmıştır. 1979-1981 yıllarında çevresindeki topraktan arındırılan yapının bütünü ve 1985'te güney doğusundaki mezar şapeli olan ek yapısı ortaya çıkarılmıştır. Minareye çevrilen eski çan kulesi minare olarak restore edilmiş ve 2007'de Müze olarak hizmet vermeye başlanmıştır.

Mülkiyeti Orhan Gazi Vakfı'na ait olan ve günümüzde Orhan Cami olarak bilinen ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebini değerlendiren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'olur'un ardından tarihi yapı 2011 yılında camiye çevrildi.

Tarihi binanın önündeki 'Ayasofya Müzesi' yazılı tabela da kaldırılarak yerine 'Ayasofya (Orhan) Camii' tabelası konuldu. İznik Müftülüğü tarafından imam ataması yapılan camide 9 yıldır ibadet yapılabiliyor.

İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor

Ayasofya, İstanbul, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 07:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız         
00:49
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi         
00:35
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu         
00:23
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü         
00:12
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi         
23:41
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti         
23:22
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı         
22:54
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi         
22:22
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı         
22:01
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 01:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]