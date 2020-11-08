İstanbul'daki Azerbaycanlılar'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

İstanbul'daki Azerbaycanlılar'dan Azerbaycan'a destek

08.11.2020 17:13
İstanbul'daki Azerbaycanlılar'dan Azerbaycan'a destek, System.String[]

İstanbul'daki Azerbaycan Diaspora Teşkilatları üyesi bir grup, Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonlarına destek vermek ve Şuşa kenti ile diğer önemli şehirlerin işgalden kurtarılmasını kutlamak amacıyla basın açıklaması yaptı.

İstanbul'daki Azerbaycan Diaspora Teşkilatları üyesi bir grup, Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonlarına destek vermek ve Şuşa kenti ile diğer önemli şehirlerin işgalden kurtarılmasını kutlamak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Beyazıt Meydanı'na ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları ile gelen grup burada, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Karabağ bizimdir, bizim olacak" sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Azerbaycan Gençleri İstanbul Harekatı (AGİH) Başkanı Reşat Rıza, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin haklı savaşına destek vermek ve Ermeni terörizmine itiraz etmek amacıyla toplandıklarını dile getirdi.

Tarihi kökleri itibariyle Karabağ ve onun bir parçası olan Dağlık Karabağ'ın kadim Türk yurtları olarak var olduğunu ve tarihin hiçbir döneminde Ermeni toprağı olmadığını kaydeden Rıza, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının emperyalist güçler ile onun kuklası olan Paşinyan'ın bir oyunu olduğunu kaydetti.

Reşat Rıza, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ancak bu hukuk tanımaz ülke ve liderine karşı kahramanca duruş sergileyen Azerbaycanlılar, 28 yıl önce kan ve gözyaşlarıyla kaybettikleri ata yurdu topraklarını işgalden kurtarmaktadırlar. 28 yıl önce sadece Dağlık Karabağ-Hocalı Kasabası'nı bir gecede genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden yok ederek, soykırım yapan Ermenistan, bugün de yayılmacı politikalarını hem doğuda, hem batıda yürütme arzusundadır. Ancak şimdi karşısında eskisinden daha güçlü ve disiplinli bir ordunun yanında tek millet, iki devlet var ve bu kez tarih, Ermenistan için tekerrür etmeyecek. Çünkü tek yumruk olan milletimiz karşısında ne Ermenistan ne de bir başka güç durabilir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu haklı savaşında Azerbaycan'ı desteklediği için sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunarız".

Grup, diğer katılımcıların yaptığı konuşmaların ardından meydandan ayrıldı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Azerbaycanlılar'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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