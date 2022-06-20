İSKİ Genel Müdürü Dr. Başa: İstanbul'da Bu Yaz Su Problemi Olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 76,26 olarak ölçüldüğünü duyurdu. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 2022 yılı yazında bir su problemi öngörmediklerini ancak var olan suyu tasarruflu kullanmanın önemli olduğunu söyledi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz aylarına girilen bugünlerde yağışlı geçen 2022 kışı, kentte bu yaz su sorunu yaşanmayacağını gösteriyor. Kente su sağlayan barajların doluluk oranları 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yüzde 76,26 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu oran 74.97, iki yıl önce ise 64.97 düzeyindeydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da bu yaz su sorununun yaşanmayacağı belirtti.

Yaz aylarıyla birlikte havaların ısınması, su kullanımını arttırırken İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, şunları kaydetti:

"BU YAZ SU PROBLEMİ OLMAYACAK: İstanbul'da 365 gün, 24 saat içilebilir ve kesintisiz su sağlıyoruz. Nüfusumuz birçok ülkeden fazla ve hizmet alanı çok geniş. Yaklaşık 23 bin kilometrelik bir içme suyu hattının işletmesini sağlıyoruz. Sıcak yaz aylarına girilen bu günlerde barajlardaki su rezervimiz geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 2022 yılının ilk aylarında gelen yağışlar barajlarımızı maksimum seviyelere çıkarttı. Bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor.

SU TÜKETİM REKORU ERKEN KIRILDI: İstanbul'da günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Bu rakam yaz aylarında doğal olarak artıyor. Ancak henüz yaz tam olarak başlamadan, 29 Mayıs tarihinde rekor su tüketimi gerçekleşti. Bir günde 3 milyon 423 bin 970 metreküp su kullanıldı. Ancak kimse endişe etmesin İstanbul'da bugünün ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şehrin geleceğini de planlıyoruz. İstanbul'da su, kesintisiz ve içilebilir olmaya devam edecek.

SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANMAMIZ ŞART: İstanbul'un suyunu korumak ve yeni su kaynakları oluşturabilmek adına sürekli çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımızın yanı sıra İstanbullulara da büyük görevler düşüyor. İstanbullular iklim değişikliğini ve buna bağlı yaşanan kuraklığı dikkate almak zorunda. Su sıkıntımız olmamasına rağmen var olan su rezervini mutlaka tasarruflu kullanmalıyız. Basit tasarruf tedbirleriyle suyumuzu muhafaza edebiliriz."