İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42'ye kadar geriledi! Vatandaşlar kuraklık oluşan alanda piknik yaptı - Son Dakika
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42'ye kadar geriledi! Vatandaşlar kuraklık oluşan alanda piknik yaptı

24.10.2022 10:35

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,99'a düştü. Suların azalmasıyla barajlara araçlarıyla gelen vatandaşlar suların azalmasıyla kuraklık oluşan alanda piknik yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen kış yüzde 90'lara ulaşan kentteki 10 barajın doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,99'a geriledi.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Barajların doluluk oranları 2 hafta önce yüzde 45,9, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 46,69 olarak ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi Büyükçekmece'de yüzde 49,3, Elmalı'da yüzde 47,14, Ömerli'de 45,76, Sazlıdere'de yüzde 45,62, Terkos'ta yüzde 45,41, Darlık'ta yüzde 45,25, Istrancalar'da yüzde 33,52, Kazandere'de yüzde 32,5, Alibey'de 28,41 ve Pabuçdere'de yüzde 12,87 olarak kaydedildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42'ye düştü! Sular azalınca bölgede arabalar dolaşmaya başladı

Mevcut su miktarının barajlara göre bugünkü dağılımı ise şöyle: "Ömerli'de yüzde 28,8, Terkos ve Büyükçekmece'de yüzde 19,7, Darlık'ta yüzde 13, Sazlıdere'de yüzde 10,8, Alibey'de yüzde 2,6, Pabuçdere'de yüzde 2, Kazandere'de yüzde 1,5, Elmalı'da 1,2, Istrancalar'da 0,6."

VATANDAŞLAR ARABALARIYLA GİDİP PİKNİK YAPIYOR

Bu yıl ekim ayına kadar barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 683,9 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 68 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 373,45 milyon metreküp seviyesine düştü. İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3,09 milyon metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı da yaklaşık 259 milyon metreküp olarak hesaplandı. Öte yandan, Alibey Barajı'na araçlarıyla gelen vatandaşlar suların azalmasıyla kuraklık oluşan alanda piknik yaptı.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42'ye düştü! Sular azalınca bölgede arabalar dolaşmaya başladı
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42'ye kadar geriledi! Vatandaşlar kuraklık oluşan alanda piknik yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42'ye kadar geriledi! Vatandaşlar kuraklık oluşan alanda piknik yaptı - Son Dakika
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