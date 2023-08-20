İstanbul'daki barajların su seviyesi 32.38 seviyelerine kadar geriledi - Son Dakika

İstanbul'daki barajların su seviyesi 32.38 seviyelerine kadar geriledi

Son Güncelleme: 20.08.2023 09:56

İstanbul'daki barajların su seviyesi 32.38 seviyelerine kadar geriledi Barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi Mega kent İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerin üstünde seyretmesiyle, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları bugün yüzde 32.38 seviyelerini gördü.

İstanbul'daki barajların su seviyesi 32.38 seviyelerine kadar geriledi

Barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi

İSTANBUL - Mega kent İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerin üstünde seyretmesiyle, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları bugün yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören baraj bölgelerindeki kuraklıklar havadan görüntülendi.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Barajında geçen sene 68.13 seviyelerinde olan su bu yıl 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl 39.41 seviyelerinde olan su bu yıl 14.96 seviyelerine kadar geriledi. Havadan çekilen görüntülerde barajlarda su seviyelerinin yüzlerce metre geriye çekildiği gözlemlendi. Geçmişte su olan yerlerde ise koyunların otladığı görüldü. Barajlarda suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki barajların su seviyesi 32.38 seviyelerine kadar geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajların su seviyesi 32.38 seviyelerine kadar geriledi - Son Dakika
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