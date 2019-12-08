İstanbul'daki

İstanbul Yenikapı'da Batman Valiliği koordinasyonunda 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler ve el sanatları tanıtıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte, kurulan çadırlarda tanıtım faaliyetleri kapsamında tarihi ve kültürel yapılar, yöresel lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Batman Vali Yardımcısı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik koordinasyonunda bütün paydaşlarla Batman ve ilçelerini en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

Etkinliğe 200 bin kişi katıldı

Etkinliğin ilk olmasına rağmen büyük bir katılımla gerçekleştiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Burada hemşehrilerimizle birlikte kültürel değerlerimizi hemşehrilik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ilk olmasına rağmen yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. İlk defa yapılan böyle bir etkinlik için çok tatmin edici, bizim de etkilendiğimiz bir rakam oldu. Burada ilgi dolayısıyla Batmanlılara ve bölgedeki hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz"

Etkinlikte ilçe stantlarına da yer verdiklerini belirten Koç, ilçelerin tarihi, turistik ve yöresel ürünlerini ön plana çıkarttıklarını sözlerine ekledi.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da tanıtımın yoğunluğundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Batman'ın yöresel damak tatları sergilendi ve vatandaşlara ikram edildi, yöresel el sanatları tanıtıldı.

Mahalli sanatçıların şarkılar seslendirdiği etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.