Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler sunuldu
Son Dakika Güncel İstanbul'daki 'Batman Tanıtım Günleri'nde yöresel lezzetler sunuldu - Son Dakika

İstanbul'daki "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler sunuldu

6 saat önce

İstanbul Yenikapı'da Batman Valiliği koordinasyonunda 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler ve el sanatları tanıtıldı.

İstanbul Yenikapı'da Batman Valiliği koordinasyonunda 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler ve el sanatları tanıtıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte, kurulan çadırlarda tanıtım faaliyetleri kapsamında tarihi ve kültürel yapılar, yöresel lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Batman Vali Yardımcısı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik koordinasyonunda bütün paydaşlarla Batman ve ilçelerini en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

Etkinliğe 200 bin kişi katıldı

Etkinliğin ilk olmasına rağmen büyük bir katılımla gerçekleştiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Burada hemşehrilerimizle birlikte kültürel değerlerimizi hemşehrilik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ilk olmasına rağmen yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. İlk defa yapılan böyle bir etkinlik için çok tatmin edici, bizim de etkilendiğimiz bir rakam oldu. Burada ilgi dolayısıyla Batmanlılara ve bölgedeki hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz"

Etkinlikte ilçe stantlarına da yer verdiklerini belirten Koç, ilçelerin tarihi, turistik ve yöresel ürünlerini ön plana çıkarttıklarını sözlerine ekledi.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da tanıtımın yoğunluğundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Batman'ın yöresel damak tatları sergilendi ve vatandaşlara ikram edildi, yöresel el sanatları tanıtıldı.

Mahalli sanatçıların şarkılar seslendirdiği etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

İstanbul'daki Batman Tanıtım Günleri nde yöresel lezzetler sunuldu

Batman Valiliği, İstanbul, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için Bakanlık ve İBB iş birliği protokolü imzaladı
Eski Interpol Müdürü Mansur Güneş, İBB'de daire başkanı oldu Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor Zorunlu trafik sigortasında 2020 yılı tarifesi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 05:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]