İstanbul'daki bazı belediyelerin Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
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İstanbul'daki bazı belediyelerin Kovid-19 önlemleri

6 saat önce

Eyüpsultan, Beylikdüzü ve Esenyurt belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldıkları önlemlerini genişletti.

İstanbul'daki bazı belediyelerin Kovid-19 önlemleri, System.String[]

Eyüpsultan, Beylikdüzü ve Esenyurt belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldıkları önlemlerini genişletti.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında zabıta ekipleri, ilçedeki pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı.

Fırın ve pastaneler ile börekçileri gezen ekipler, çalışanlara eldiven ve maske kullanmaları için tebligat yaptı.

Ayrıca daha önce tebligat yapılan esnafı denetleyen belediye ekipleri, tebligata uymayan ve hijyen kurallarını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulayacak.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi de tüm ilçede başlattığı temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri ve apartman girişlerini yıkıyor, ardından özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Vatandaşın da takdirini toplayan çalışmalar, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak her gün sürdürülecek.

Beylikdüzü Beylik Pazarına dezenfeksiyon aracı

Beylikdüzü Belediyesi ise Beylikdüzü Beylik Pazarına kontrollü şekilde iki kapıdan giriş yapılmasını sağlayarak, pazara dezenfeksiyon aracı yerleştirildi.

Vatandaşlar, pazarın her iki girişine yerleştirilen el ve ayakkabı dezenfeksiyon ünitesinde el ve ayakkabılarını dezenfekte ederek pazara giriş yaptı.

Ayrıca pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı. Maskesini takmayan ya da usulüne uygun kullanmayan pazarcılar da zabıta ekiplerince uyarıldı.

Evden çıkamayanlara destek

Esenyurt Belediyesi doktor, hemşire ve sağlık görevlileri ise 65 yaş ve üstünde olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayanların yardımına koştu.

Ekipler hastaların ayağına giderek muayene gerçekleştirdi. Evdeki diğer aile bireylerini de sağlık taramasından geçiren ekipler, Kovid-19 konusunda da bilgi vererek broşür dağıttı.

Evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında iş yerleri ve mesire alanlarında denetim yaptı.

Beylikdüzü, Esenyurt, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:24 Kaynak: AA

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