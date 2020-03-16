İstanbul'daki bazı öğrenci yurtları karantina tedbirleri için boşaltıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki bazı öğrenci yurtları karantina tedbirleri için boşaltıldı

6 saat önce

İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Fatih Sultan Mehmet, Florya Kız Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman öğrenci yurtları, Avrupa'dan gelebilecek yolcuların karantinaya alınması için tedbir amacıyla boşaltıldı.

İstanbul'daki bazı öğrenci yurtları karantina tedbirleri için boşaltıldı, System.String[]

İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Fatih Sultan Mehmet, Florya Kız Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman öğrenci yurtları, Avrupa'dan gelebilecek yolcuların karantinaya alınması için tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı bazı yurtlarda, Avrupa'dan gelebilecek yolcuların karantinaya alınması amacıya bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yurtları boşaltılmaları istendi.

Öğrencilerin eşyalarını alarak yurdu boşaltmalarının ardından ekiplerce dezenfekte çalışması yapılacak.

Hijyen çalışmalarının ardından Avrupa'dan gelebilecek yolcuların burada karantinaya alınması öngörülüyor.

Sözkonusu yurtlarda kalan öğrencilerin çoğunun daha önce okulların tatil edilmesi kararı üzerine yurtlardan ayrıldığı, kalan yüzde 10 oranındaki öğrencilerin bir kısmının akraba ve arkadaşlarının yanında kalmayı tercih ettiği, kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerin ise diğer yurtlara nakledildiği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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