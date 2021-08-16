İstanbul'daki belediyelerden sel afetinin yaşandığı bölgelere destek - Son Dakika

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin, sel afetinin yaşandığı Karadeniz bölgesine yardımları sürüyor.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım tırı, arama kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştı.

Beyoğlu'nda hayırsever bağışçıların desteğiyle Sosyal Market tarafından hazırlanan ve içerisinde temel gıda maddeleriyle çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırı, sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere dualarla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderildi.

Yardım tırının yanı sıra gönderilen iş makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu, bu zor günlerde büyük bir dayanışmayla acıları dindireceklerini, en büyük gücün dayanışma olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin yardımlarıyla hazırladıkları tırın Kastamonu'ya ulaştığını, arama kurtarmaya katılacak ekibin de çalışmalara başladığını aktaran Yıldız, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel felaketinde zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediyesi arama kurtarma ekibi sel bölgesinde

Kadıköy Belediyesinin, afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, AFAD tarafından yapılan çağrıyla 9 kişilik personelini sel bölgesine gönderdi.

Dün gece yola çıkan ekip, arama kurtarma araçlarıyla selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bu sabah saatlerinde vardı. Orada, yardım malzemelerini götüren ilk ekiple buluşan BAK Kadıköy, afet noktası bilgilendirme toplantısının hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Afet bölgesinden gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda içinde bebek bezi, battaniye, kıyafet, gıda malzemeleri ve mobil ikram aracıyla birlikte bölgeye giden bir ekip, geçen hafta selden etkilenen ilçelerde yardım çalışmalarına başlamıştı.

Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, Kastamonu Abana'da çamurdan kapanan yolları açtı

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çamur ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek için Zeytinburnu'ndan yola çıkan vidanjör, kazıcı ve yükleyici türü iş makineleri, 2 gündür Abana ilçesinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sahada 7 personelle görev alan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürürken, öncelikli olarak Abana Merkez Mahallesinde çamurdan kapanan yolların açılmasını sağladılar.

İlişi Yakaören Köyü'nde çöken yolu dolduran ekipler, vatandaşlardan gelen talep üzerine ev ve iş yerlerindeki su baskınlarının tahliyesinde görev almaya devam ediyorlar.