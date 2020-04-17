İstanbul'daki belediyelerin koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi, yeni tip koronavisüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların dışarıda kullandığı maske ve eldivenlerin sağlıklı şekilde izole edilebilmesi amacıyla tıbbi maske ve eldiven atık kutusu üretti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kullanıp attığı maske ve eldivenlerin sağlıklı biçimde tutulması için bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, temassız tıbbi maske ve eldiven atık kutusu ürettiklerini belirten Bahadır, kendi atölyelerinde yaptıkları atık kutuları vatandaşların yoğun olduğu noktalara yerleştireceklerini kaydetti.

Bahadır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının maske ve eldivenlerin koruma altına alınıp tıbbi atık kapsamında atılması yönündeki genelgesinin ardından bir konteyner imal ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Atık kutularını vatandaşımızın yoğun olduğu yerlere, pazarların giriş ve çıkışlarına, metrobüs, minibüs, otobüs duraklarına yerleştirdik. Böylelikle vatandaşlarımız kullandıkları eldivenleri hiçbir yere ellemeden temasız bir şekilde atabiliyor. Bizim sadece bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Atılan eldiven ve maskeleri araçlarla topluyoruz, toplama merkezine getirip 72 saat bekletiyoruz. Daha sonra onları bertaraf ediyoruz. Vatandaşlardan istirhamım, kullandıkları eldiven ve maskeleri çıkardıktan sonra evde de normal çöpe atmasınlar. 2 kat torbaya koysunlar, 72 saat bekletsinler, ağzını kapatıp çöpe atsınlar. Eğer buna dikkat etmezsek hastalığın bulaşma riski olabilir."

Bahadır, hafta sonu uygulanacak sokağı çıkma yasağı nedeniyle esnafı denetleyeceklerini de belirterek, saat 15.00'ten sonra toplu taşıma araçları ile marketler ve unlu mamulleri fiyat ve sağlıklı ürün üretilip üretilmediği konusunda kontrole başlayacaklarını anlattı.

Hakan Bahadır, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu milli mücadeleyle kazandık. Şimdiki milli mücadelemizi evimizde kalarak kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece esnafına maske ve siperlik dağıtılıyor

Daha önce sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik dağıtımı yapan Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki fırın, unlu mamul üreticisi, kasap, şarküteri gibi hijyenin öne çıktığı iş yerlerinde esnafa siperlik dağıttı.



Büyükçekmece Belediyesi personeli tarafından imalatı yapılan yüz koruyucu siperlik ve bez maske ilçe halkına ve esnafa ücretsiz olarak verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, salgına karşı en çok mücadeleyi veren sağlık çalışanlarından sonra ilçedeki esnafa da koruyucu siperlik ve maske dağıttıklarını belirterek, "Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde tüm önlemler alınmıştır. Bugüne kadar 15 bin adet maske, 5 bin adet yüz koruyucu siperlik dağıttık. Salgın tehdidi devam ettiği sürece dağıtım sürecek." dedi.

Öte yandan bu gece başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapan belediye başkanı Hasan Akgün, evinden çıkmayan vatandaşların acil olarak ihtiyaç duydukları hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Akgün, acil durumlarda belediyenin 444 0 340 nolu telefonunu arayan vatandaşlara gereken desteğin verileceğini açıkladı.

Maltepe'de 5 bin maskeye el konuldu

Koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında kontrollerini arttıran Maltepe Belediyesi, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla izinsiz maske satışı denetimlerinde 5 bin adet maskeye el koydu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin işletmelerde ve semt pazarlarında denetimlerine devam ettiğini belirterek, "Saha ekibimiz dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor, sosyal hayata ara vermek durumunda kaldığımız bu süreçte sosyal medya kanallarımızda kültür sanat etkinliklerimize olanaklar dahilinde devam ediyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Sevgili halkımızdan zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.