İstanbul'daki belediyelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'daki belediyelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi devam ediyor

6 saat önce

İstanbul'daki belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'daki belediyelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi devam ediyor, System.String[]

İstanbul'daki belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede belediyeye bağlı oluşturulan 250 kişilik ekiple koronavirüse karşı mücadelenin sürdürüldüğü, tedbirlerin sıklaştırıldığı, temizlikten sosyal yardıma, denetimlerden dezenfekte çalışmalarına dört koldan virüsle mücadele edildiği belirtildi.

Salgının yayılmaması için evden çıkmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım paketlerinin evlerine kadar götürülmeye devam edildiği anlatılan açıklamada, bunun yanı sıra 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşlara her gün 2 öğün olacak şekilde belediyeye bağlı aşevinden yemek temin edildiği aktarıldı.

Belediye bünyesindeki 6 arazöz, 1 buharlı dezenfektan aracı, 1 püskürtmeli dezenfektan aracı ve 50 kişiden oluşan özel bir ekibin tüm mahallelerin ana cadde ve sokaklarını günlük yıkayıp dezenfekte ettiği kaydedilen açıklamada, bir diğer ekibin ise kamu kurumları, belediye hizmet binaları, hastaneler, siteler, toplu taşıma araçları, park ve ilçedeki tüm ortak yaşam alanlarını temizleyerek dezenfekte ettiği, zabıta ekiplerinin de sokak sokak gezerek dükkan ve pazar yerlerindeki denetimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Büyükçekmece Belediyesinden ramazan öncesi semt pazarlarında denetim

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki semt pazarlarını sıkı bir şekilde denetleyen zabıta ekiplerinin, koronavirüs önlemleri kapsamında Salı Pazarı'nda da denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Zabıta ekiplerinin, ramazan ayı öncesinde yoğunluk yaşanan pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak kontrollü şekilde alışveriş yapmasını sağladığı, maske ve eldiven dağıttığı bilgisine yer verilen açıklamada, pazarlarda, tezgahların seyrekleştirildiği, sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verildiği anlatıldı.

Bağcılar'da pazarlarda koronavirüse karşı tek-çift uygulaması

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde sosyal mesafeyi korumak için semt pazarlarında tek sıra uygulamasının hayata geçirildiği, bu kapsamda bir hafta tek, bir hafta çift numaralı tezgahların satış yapabileceği belirtildi.

Buna göre, bir hafta sokakların bir tarafındaki, diğer hafta karşı taraftaki tezgahların kurulacağı aktarılan açıklamada, "Uygulama, 15 Temmuz ve Kemalpaşa mahallelerindeki semt pazarlarında başladı. İki pazarda da sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması için tezgahlar tek yönlü kuruldu. Pazarcılar da vatandaşlar da bu uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getirdi." denildi.

Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de pazarın kurulduğu andan itibaren denetimlerini sürdürdüğü belirtilerek, "Pazara gelen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için sık sık uyarılarda bulunulurken, girişlerde vatandaşların hijyen stantlarında ellerini dezenfekte etmesi istendi. Pazara gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği görülürken, tezgahlardaki ürünlerde seçmece olmaması için esnaf ve vatandaşlara ikazda bulunuldu." ifadeleri kulanıldı.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde kalanlara moral vermek için konserler düzenlendiği belirtildi.

Daha önce Rami, Çırçır ve Göktürk mahallelerinde yapılan bando konserinin bu kez 5. Levent ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için düzenlendiği anlatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"5. Levent'teki konseri, evlerinin balkonlarına çıkarak dinleyen ve alkışlayan vatandaşlar, fotoğraf ve video çekti. Bandistanbul Orkestrası, 5. Levent'in ardından salgınla mücadelede canını dişine takıp, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları ve hastalar için konser verdi. Konserde Bandistanbul Orkestrası, Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde hareketli, eğlenceli parçalar çaldılar. Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları Eyüpsultan Belediyesi'ne bu konser için teşekkür etti."

İstanbul, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:08 Kaynak: AA

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