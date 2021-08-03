İstanbul'daki belediyelerin yangın bölgesine destekleri sürüyor - Son Dakika

İstanbul'daki bazı belediyelerin orman yangınlarının yaşandığı bölgedeki çalışmalara desteği sürüyor.

Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayan, özellikle Marmaris, Manavgat, Bodrum gibi ilçeleri etkileyen yangınlarla günlerdir mücadele ediyor.

Bu zorlu mücadelede belediye, 7'si arama-kurtarma, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişilik bir personelle yangın bölgesine gitti.

Ambulans, arama-kurtarma ve keşif aracıyla Marmaris'teki orman yangınlarına müdahale eden ekipler, özellikle Hisarönü, Bayır ve Turunç mevkisindeki İstanbul ve Marmara bölgesi itfaiye ekipleriyle sürdürülen söndürme çalışmalarına destek verdi.

Belediye ekipleri yangınla mücadelenin yanı sıra Bayır köyündeki vatandaşların konaklaması için çadır kurdu. Ayrıca bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sırasında rahatsızlanan görevliler ve vatandaşlara da ambulans desteği verildi.

Belediye ekipleri, yangına karşı kişisel koruyucu donanım malzemesi ve yanık ilaçları gibi pek çok malzemeyi de Muğla'ya gönderdi.

Kadıköy Belediyesinin ikinci ekibi de bölgeye ulaştı

Yangın bölgesine 43 personel ve 17 afet müdahale aracıyla giden Kadıköy Belediyesi ekiplerine, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere ikinci bir ekip de katıldı. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün gönüllü personellerinden oluşan ekip, beraberinde götürdüğü 3 arazi aracı, su tankeri, jeneratör, 4 yangın sonrası soğutma pompası, soğuk hava deposuna ek olarak baret, şapka ve sağlık malzemeleri gibi ekipmanlarla afetle mücadele çalışmalarına destek oluyor.

Belediyenin olası afetlere karşı ön hazırlık, zarar azaltma, afet sırasında ve sonrasında müdahale ve iyileştirme konularında uzman ekibi BAK Kadıköy (Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı), ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.