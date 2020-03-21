İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN

6 saat önce

Kararın uygulamaya geçmesine dakikalar kala İstanbul'daki müşteriler son tıraşlarını oldu.

Kararın uygulamaya geçmesine dakikalar kala İstanbul'daki müşteriler son tıraşlarını oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi. Berberler ve müşteriler alınan bu kararı destekledi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonunda 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı açıklandı. Söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi. İstanbul'daki berberler ve müşteriler kararı olumlu karşıladı.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YERİNDE BİR KARAR"

Ataşehir'de faaliyet gösteren berber ve kadın kuaför sahipleri ve müşteriler alınan kararı destekledi. Erkek kuaförü Ertan Bilgin "Toplum sağlığı için yerinde bir karar. 1 hafta önce alınsa daha iyi olurdu. İşimiz gereği çok yakın temastayız. Bu tedbirin alınması önemliydi" dedi. Saç tıraşı için gelen Muharrem Kaya "Daha önce olsaydı da iyi olurdu. Ben de kapanmadan geldim saçlarımı kestirmeye" diye konuştu. Kadın kuaförü Güler Özdemir ise "Çok iyi karar oldu. Sevindik biz de. Kararsız kalmıştık ne yapalım diye. Riskli bir durum söz konusuydu. İnşallah sonu iyi olacak "şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN

İstanbul, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:58 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı         
20:43
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 00:10:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]