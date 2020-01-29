İstanbul'daki bir grup iş insanından depremzedelere ziyaret ve yardım - Son Dakika

İstanbul'dan bir grup iş insanı, Elazığ'daki depremden etkilenenlere destek vermek için kentte geldi.

İstanbul'da, depremzedeler için nakdi destek toplayan bir grup iş insanı kenti ziyaret etti. Grup, depremzedelere ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulunarak, nakdi destek sağladı.

İş insanlarından Serkan Duran, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, taziyelere katıldıklarını, çadırları ve köyleri gezerek vatandaşın yaralarına merhem olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Duran, "Beş kişi geldik. Elimizden geldiği kadar yarım edip depremzedelerin yaralarına merhem olmak istiyoruz. Bu duygu anlatılmaz. Kardeşimiz, 2 aylık çocuğunu, 7 yaşındaki oğlunu kaybetmiş, bu acının tarifi olmaz. Burada vatandaşlara manevi destek için geldik. Buradaki kardeşlerimizle kucaklaşmak istedik. Ateş düştüğü yeri yakar ama onların yanında olup acılarını paylaşmak maddiyattan çok çok daha öte." diye konuştu.

İş insanı Nejdet Tıskaoğlu da böyle günlerde birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hepimizin acısıdır. Buraya gelerek onlara dokunalım duygularımızı anlatalım istedik. Karınca kararınca destek olmaya geldik. Burada beş kişiyiz ama bu işin arkasında çok arkadaşımız var. Allah bir daha göstermesin inşallah." şeklinde konuştu.