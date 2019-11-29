Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki bir hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için oyun odası açıldı
Son Dakika Güncel İstanbul'daki bir hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için oyun odası açıldı - Son Dakika

İstanbul'daki bir hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için oyun odası açıldı

7 saat önce

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Çocukça Yaşam Gönüllüleri (ÇOYAG), Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar için oyun odası açtı.

İstanbul'daki bir hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için oyun odası açıldı, System.String[]

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve

Çocukça Yaşam Gönüllüleri (ÇOYAG), Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar için oyun odası açtı.

KAÇUV'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yatak kapasiteli Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi içinde yer alan ve ÇOYAG Nehir'in Adımları fonuyla hayata geçirilen alana "Nehir'in Oyun Odası" adı verildi.

Tasarımı ve düzenlemesi Bayazıt Mimarlık tarafından yapılan Nehir'in Oyun Odası, her yaştan çocuğun keyifle zaman geçireceği, bireysel ve grup oyunlarında kullanılabilecek oyuncak ve materyallerin de yer aldığı, gönüllülerin desteğiyle etkinlik ve eğitimlerin düzenlenebileceği bir alan olarak tasarlandı. Ayrıca servis içinde görev yapan sağlık personeli için eğitim odası da hazırlandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi sürecinin fiziksel olduğu kadar ruhsal ve sosyal problemleri de beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyun odaları ile kanser tedavisi boyunca hastanede kalması gereken çocukların hastalıkla baş etme sürecini kolaylaştırmak, bu dönemde onlara moral ve psiko-sosyal destek vermek amacını taşıyoruz. Oyun odalarında KAÇUV gönüllüsü abla ve ağabeylerinin desteği ile sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz."

Ailesi tarafından 19 aylıkken yakalandığı kanserle mücadelesinde umuda tutunan Nehir'in anısına kurulan ÇOYAG ile KAÇUV, "Nehir'in Adımları" koşusunu düzenliyor. Her yıl düzenli gerçekleştirilen etkinlikten sağlanan gelir, kanser tedavisi gören çocuklar yararına hayata geçirilen projelerle kullanılıyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Hamidiye, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
Çocukların telefon ve tabletle oynaması onları zeki yapmıyor İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki bir hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için oyun odası açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]