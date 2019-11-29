İstanbul'daki bir hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için oyun odası açıldı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve

Çocukça Yaşam Gönüllüleri (ÇOYAG), Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar için oyun odası açtı.

KAÇUV'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yatak kapasiteli Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi içinde yer alan ve ÇOYAG Nehir'in Adımları fonuyla hayata geçirilen alana "Nehir'in Oyun Odası" adı verildi.

Tasarımı ve düzenlemesi Bayazıt Mimarlık tarafından yapılan Nehir'in Oyun Odası, her yaştan çocuğun keyifle zaman geçireceği, bireysel ve grup oyunlarında kullanılabilecek oyuncak ve materyallerin de yer aldığı, gönüllülerin desteğiyle etkinlik ve eğitimlerin düzenlenebileceği bir alan olarak tasarlandı. Ayrıca servis içinde görev yapan sağlık personeli için eğitim odası da hazırlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi sürecinin fiziksel olduğu kadar ruhsal ve sosyal problemleri de beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyun odaları ile kanser tedavisi boyunca hastanede kalması gereken çocukların hastalıkla baş etme sürecini kolaylaştırmak, bu dönemde onlara moral ve psiko-sosyal destek vermek amacını taşıyoruz. Oyun odalarında KAÇUV gönüllüsü abla ve ağabeylerinin desteği ile sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz."

Ailesi tarafından 19 aylıkken yakalandığı kanserle mücadelesinde umuda tutunan Nehir'in anısına kurulan ÇOYAG ile KAÇUV, "Nehir'in Adımları" koşusunu düzenliyor. Her yıl düzenli gerçekleştirilen etkinlikten sağlanan gelir, kanser tedavisi gören çocuklar yararına hayata geçirilen projelerle kullanılıyor.