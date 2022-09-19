Zincir markette kilosu 17,90 TL'ye satılan "yerli" muzun çürük olması tepki çekti - Son Dakika
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Zincir markette kilosu 17,90 TL'ye satılan "yerli" muzun çürük olması tepki çekti

19.09.2022 10:25

İstanbul'da bulunan bir zincir markette "Yerli" etiketiyle 17,90 TL'den satılan çürümüş muzlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Bazı kullanıcılar yaptıkları yorumlarda "İş işten geçtikten sonra indirim yapılmış, ona rağmen fiyata bakın" sözlerini kullandı. İşte sosyal medyadan gelen eleştirilerden öne çıkanlar...

İstanbul'daki bir markette satıldığı iddia edilen muzların görüntüsü büyük tartışma yarattı. Paylaşılan fotoğraf karesine göre kilosu 24,50 TL'den satılan muzun fiyatı indirimle 17,90 TL'den satılmaya başlanmış.

Hızla yayılan görüntüye bazı kullanıcılar tepki gösterirken "Çürümüş muz indirimle 17,90 TL" esprileri yapıldı. Bazı kullanıcılarsa, bu muzların eskiden yenilmediğini ve çöpe atıldığını belirtti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

Zincir markette 'Yerli' diye satılan muz hem görüntüsü hem de fiyatıyla tartışma yarattı
Zincir markette 'Yerli' diye satılan muz hem görüntüsü hem de fiyatıyla tartışma yarattı
Zincir markette 'Yerli' diye satılan muz hem görüntüsü hem de fiyatıyla tartışma yarattı
Zincir markette 'Yerli' diye satılan muz hem görüntüsü hem de fiyatıyla tartışma yarattı
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Son Dakika Güncel Zincir markette kilosu 17,90 TL'ye satılan 'yerli' muzun çürük olması tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir markette kilosu 17,90 TL'ye satılan "yerli" muzun çürük olması tepki çekti - Son Dakika
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