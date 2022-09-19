Zincir markette kilosu 17,90 TL'ye satılan "yerli" muzun çürük olması tepki çekti

İstanbul'daki bir markette satıldığı iddia edilen muzların görüntüsü büyük tartışma yarattı. Paylaşılan fotoğraf karesine göre kilosu 24,50 TL'den satılan muzun fiyatı indirimle 17,90 TL'den satılmaya başlanmış.

Hızla yayılan görüntüye bazı kullanıcılar tepki gösterirken "Çürümüş muz indirimle 17,90 TL" esprileri yapıldı. Bazı kullanıcılarsa, bu muzların eskiden yenilmediğini ve çöpe atıldığını belirtti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;