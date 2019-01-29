Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Bombalı Saldırının Firari Sanığı Van'da Yakalandı

İstanbul'daki Bombalı Saldırının Firari Sanığı Van'da Yakalandı

32 dakika önce

İSTANBUL Şişli'de 13 yıl önce Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Veysel Dereli, 2 gün önce Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandı.

İstanbul'daki Bombalı Saldırının Firari Sanığı Van'da Yakalandı, System.String[]
İSTANBUL Şişli'de 13 yıl önce  Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Veysel Dereli, 2 gün önce Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandı. Dereli, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine konuldu.

İstanbul Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta bulunan Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna 2005 yılında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan Veysel Dereli, yargılandığı davada 4.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlik getirilerek salıverildi.  Davada 2012 yılında karar çıktı ve Dereli, 'PKK terör örgütüne üye dlma' suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte olduğu bilgisini aldıkları Veysel Dereli'nin yakalanması için çalışma başlattı. Dereli'nin 2 gün önce İpekyolu ilçesindeki bir işyerine girdiği tespit edildi. Ekipler iş yerine düzenledikleri operasyonla Dereli'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dereli, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunup, cezaevine gönderildi. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

Tsk Mehmetçik Vakfı, Dereli, İstanbul, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı

Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:28:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Bombalı Saldırının Firari Sanığı Van'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]