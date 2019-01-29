Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı

İstanbul'daki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı

27 dakika önce

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2005'de Mehmetçik Vakfına ait akaryakıt istasyonuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden birinin, Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandığı bildirildi.

İstanbul'daki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul'un Şişli ilçesinde 2005'de Mehmetçik Vakfına ait akaryakıt istasyonuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden birinin, Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2005'de İstanbul'un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfına ait akaryakıt istasyonuna yönelik 34 plakalı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden V.D'nin, 4,5 yıl tutukluğunun ardından denetimli serbest kapsamında serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Şüphelinin 2012'de "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerimizce şüpheli V.D. hakkında yapılan kapsamlı çalışma neticesinde 26 Ocak'ta İpekyolu ilçesindeki bir iş yerine girdiğinin görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Şişli, Van, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı

Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:02:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]