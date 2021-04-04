İstanbul'daki Bulgaristan vatandaşları konsoloslukta oy kullandı - Son Dakika

Bulgaristan 'da bugün yapılan 45'nci parlamento seçimleri için İstanbul 'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan Konsolosluğu'nda oylarını kullandı.

Bulgaristan'da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Ülkede yapılacak seçimlerde 6 bin 895 milletvekili adayı, meclisteki 240 koltuk için 6 milyon 732 bin 316 seçmenden oy bekleyecek. İstanbul'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları da Beşiktaş'ta bulunan Bulgaristan Konsolosluğu'na gelerek oylarını kullandı.

"LÜTFEN GELİP OYUNUZU KULLANIN"

Oyunu kullanan Cemil Aydoğan , Bulgaristan Devleti'nin kendilerine sorun yarattığını belirterek "Biz Türkiye 'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları olarak konsolosluk önünde, Bulgaristan'daki soydaşlarımıza faydamız olsun diye oylarımızı kullandık. Yalnız Bulgaristan devleti bizim oy kullanmamıza çok büyük engeller yaratıyor. 1990 öncesinde dünyaya gelmiş çocukları Bulgarca dilekçe doldurmalarını istiyor ama bu çocuklar Bulgarca bilmediklerinden dolayı çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Önceden biz dolduruyorduk sandık başında sadece imza atıyorlardı. Şimdi bunu kaldırdılar. Hedefleri Bulgaristan Türklerini parlamentoya sokmamak. Parlamento dışında kalırsak oradaki soydaşlarımız yetim kalacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve hükümet olarak Bulgaristan ile görüşmelerde bu sorunları dile getirsinler. Bizim yaşadığımız bölgelerde Bulgarca eğitim verecek okullar açılırsa bu olabilir. Türkiye'de büyümüş yetişmiş bir çocuğun Bulgarca bilmesi mümkün değildir. Son olarak Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşlarına bir çağrım olacak, lütfen gelip oylarınızı kullanın" dedi.

"GELECEK NESİLLERE ÖN AYAK OLMAMIZ LAZIM"

Bayram Eser de, "Bugün önemli bir gün. Eskiden hür irade kullanma hakkımız yoktu. Şimdi görev artık bize düşüyor. Biz ön ayak olacağız ki gençler bizi takip etsin. Yani bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bir sorumluluk düşüyor bize ve gelecek nesillere. Ben Mecidiyeköy'den geldim oyumu kullanmaya. Şimdiye kadar tek bir seçimi bile boş geçirmemişimdir. Bugün de durum belli hastalıktan ötürü gelip oyumu kullandım yoksa aksi takdirde yine memlekete gidip oyumu kullanacaktım" diye konuştu.