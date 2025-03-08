İstanbul\'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

ayşe onat:

sevgili gül kokulu nebim zamanın da kılınıyor du da şimdi kılınınca neden yadırgıyorsunuz ki. eğer ibadet ediyorsanız rabbinize teslimiyet için oradaysanız ve aklınıza iğrenç şeyler geliyorsa lütfen erkekler sizler camiye girmeyin.çünkü orası toplanma yeri güzel muhabbet yeridir Allah'a teslimiyet yeridir . yanındakinin kadın yada erkek olması ne fark eder ki.