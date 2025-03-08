İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin karışık şekilde kıldığı teravih namazına ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde tartışmalara yol açan bir görüntü kaydedildi. Kadınlar ve erkekler karışık şekilde namaz kıldı.
Ramazan ayında çekildiği iddia edilen fotoğrafın teravih namazında çekildiği belirtildi. Fotoğrafta erkeklerin kadınların arasında namaz kıldığı görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Son Dakika › İstanbul › İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)