İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf - Son Dakika
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İstanbul

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul\'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde kadınlarla erkeklerin karışık şekilde teravih namazı kıldığı iddia edildi. Paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı.

08.03.2025 18:48
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İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin karışık şekilde kıldığı teravih namazına ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

ÜSKÜDAR'DAKİ CAMİDE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN FOTOĞRAF

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde tartışmalara yol açan bir görüntü kaydedildi. Kadınlar ve erkekler karışık şekilde namaz kıldı.

KADIN-ERKEK KARIŞIK ŞEKİLDE NAMAZ KILDI

Ramazan ayında çekildiği iddia edilen fotoğrafın teravih namazında çekildiği belirtildi. Fotoğrafta erkeklerin kadınların arasında namaz kıldığı görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Pinokyo Net:
    kadın ve erkeğin her alanda birlikte iş yapması, haremlik sepamlık gibi çağ dışı uygulamaların son bulması dileğiyle. 81 832 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    1ci gündem ekonomi olmalı bırakın bu işleri 212 460 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ulke gundemini en az 1 hafta mesgul eder 150 403 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    kadın ve erkek karı koca dahi olsa bir safta namaz kilamaz kadın kocasından geride olmak kaydı ile bir odada kılabikir yabancı bir kadınla erkek aynı safta ve aynı ortamda birbirilerini görecek şekilde namaz kilamaz 310 22 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Başımıza taşlar yağacak :)) 180 69 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    çok iyi toplu iyi olur 16 206 Yanıtla
  • ayşe onat:
    sevgili gül kokulu nebim zamanın da kılınıyor du da şimdi kılınınca neden yadırgıyorsunuz ki. eğer ibadet ediyorsanız rabbinize teslimiyet için oradaysanız ve aklınıza iğrenç şeyler geliyorsa lütfen erkekler sizler camiye girmeyin.çünkü orası toplanma yeri güzel muhabbet yeridir Allah'a teslimiyet yeridir . yanındakinin kadın yada erkek olması ne fark eder ki. 4 158 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    23 senede dindar bir parti yönetiyor eğer chp yönetseydi yerden yere vurur dinsiz ilan ederdiniz ilk defa secimde chpye verecegim tüm aile olarak zira cıkardıgı yasalarla ahlaksızlik yolsuzluk hırsızlik israf tavan yaptı 105 50 Yanıtla
  • mert çelik:
    öndeki kadın egıldıgı an abdest düşer zaten bakmıcan 81 29 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    mert öndeki ya ......n ise..? nasılsın böyle bir şey aklına geliyor. zihniyetin niye bizuk 15 33 Yanıtla
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