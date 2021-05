İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU - Son Dakika

İstanbul'daki camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için dualar edilerek salavatlar getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile ilgili Sakarya Orhan Camii önünde bir açıklama yaparak, bugün Türkiye'deki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar ve duaların okunacağını belirtmişti. Erbaş'ın bu açıklamasından sonra bugün İstanbul'daki tüm camilerde öğle ezanından sonra dua ve salalar okundu. Ezanın ardından, dua edildi. Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii gibi birçok caminin minarelerinden benzeri dua okundu. Namaza gelen Recep Altıparmak, "Biz İsrail'i kınıyoruz. Dualarımız Kudüs'ten yana. Bu zulmün bir an önce bitmesi lazım. Şu an herkes İsrail'i kınıyor. O yüzden dualarımız Kudüs'ten yana" dedi.