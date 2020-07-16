İstanbul'daki camilerden sala okundu - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul'daki camilerden salalar okundu.
15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul'daki camilerden salalar okundu. Saat 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerden sala sesleri yükseldi. Ayasofya ve Çamlıca Camii'nden okunan sala havadan görüntülendi. - Stanbul
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16.07.2020 07:05:40. #1.13#
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