İstanbul'daki camilerden selalar yükseldi - Son Dakika

İstanbul'daki camilerden selalar yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen selalar, bu gece İstanbul'daki camilerde tekrar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen selalar, bu gece İstanbul'daki camilerde tekrar okundu.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında birlik ruhu aşılayan ve manevi güç veren selalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 00.13 itibarıyla İstanbul'daki camilerden de yükseldi.

Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih gibi selatin camileri ile Büyük Çamlıca Camisi'nde de sela okundu.

Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi de sela okunan camiler arasındaydı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı etkinlikleri için camilerin önünde toplanan vatandaşlardan bazıları, Ayasofya'da sela okunma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'nde okunan selayı, vatandaşlar cami avlusunda dinledi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki camilerden selalar yükseldi - Son Dakika

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