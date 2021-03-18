"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika

"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı

18.03.2021 17:28

"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı Çanakkale Zaferi ruhu 106'ncı yılında Beyoğlu'nda yaşatıldı Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde Beyoğlu'nda açılan "İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" ile dönemin ruhu yeniden yaşatıldı.

"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı

Çanakkale Zaferi ruhu 106'ncı yılında Beyoğlu'nda yaşatıldı

İSTANBUL - Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde Beyoğlu'nda açılan "İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" ile dönemin ruhu yeniden yaşatıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü Beyoğlu'nda özel bir sergiyle kutlandı. Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle 1915'te Hilal-i Ahmer Hastanesi'ne dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde "İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" açıldı. Sergide, Çanakkale Savaşında Hilal-i Ahmer çalışmaları ile ilgili Türk Kızılay arşivinde yer alan birçok fotoğraf ve belge ilk kez gün yüzüne çıktı. İstanbul'daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul'daki hastanelerde şehit olan askerlerin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler, sergide görüldü. Serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Programda açılış konuşmalarının ardından protokol sergiyi birlikte gezdi.

"Bu millet büyük bir millet"

Sergiyi hazırlayanlara teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " Bugün burada istiklalimizin sembolü olan tarihi İstiklal Caddesi'nde ve bu istiklalin kazanılmasında çok büyük bir role simgesel bir değere sahip olan Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Galatasaray Lisesi elbette ki Çanakkale'ye 15 yaşındaki delikanlılarla hep hatırlandı. Oralarda verdiği şehitlerle anıldı. Bizler milli mücadeleyi Çanakkale destanını hatırlarken, elbette ki Galatasaray Lisesi'nin veremediği mezunları hatırlayacağız. İstiklal savaşına göndermiş olduğu 15 yaşındaki delikanlıları hatırlayacağız. Bu millet böyle büyük bir millet. Hilal-i Ahmer diğer taraftan bugün ki ismiyle kırmızı hilal anlamına gelir. Bugün ki anlamıyla da Kızılay. 1868'de kadim bir medeniyetin inancımızın değerlerinden beslenen Kızılay, bugün sadece ülkemizde değil bütün insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuz. Bayrağındaki ve bayrağımızdaki hilal aynı. Onun için iki hilal tek istikbal diyoruz. Lütfi Şen hocamız İstiklal Caddesi'nde kendi maharetinde ortaya koyarak bu sergiyi bizlere hazırladılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' önünden geçenlere adeta dur yolcu diyor"

Geçmişte yaşadıklarımızı unutmamamız gerektiğini ifade eden Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Galatasaray Lisemizin önünde Kızılay İstanbul Büyükşehir şubemiz, Kızılay Sanat ve Beyoğlu Belediyesi ile birlikte açmış olduğumuz bu serginin aslında bir mesajı var. 'İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' önünden geçenlere adeta dur yolcu diyor. 106 yıl önce bu topraklarda yaşayan ve bu toprakları bize vatan kılmış dedelerimizi nenelerimizi yok etmek için bizi paramparça etmek için geldiler. Biz biliyoruz ki unutursak düşeriz, uyursak ölürüz. Onun için yaşadıklarımızı bize yaşattıklarını bizim onlara yaşattıklarımızı hiç unutmamamız gerekiyor. Bizler bir milletçe müdafaa ettiğimiz bu vatanı bugün İstiklal Caddesi üzerinde, bu topraklarda alnımız ak ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak dedelerimizin o gün o topraklara akıttığı kanlara o gün akıttığı terlere borçluyuz. Bunu unutmamak için bu sergiyi önümüzdeki haftalar boyunca sizlerin özellikle gençlerin dikkatlerine arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İstanbul'daki Çanakkale Sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika


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