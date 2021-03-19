"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika

"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı

19.03.2021 00:57

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde Beyoğlu'nda açılan "İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" ile dönemin ruhu yeniden yaşatıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde Beyoğlu'nda açılan " İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" ile dönemin ruhu yeniden yaşatıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü Beyoğlu'nda özel bir sergiyle kutlandı. Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle 1915'te Hilal-i Ahmer Hastanesi'ne dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde "İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" açıldı. Sergide Çanakkale Savaşı'nda Hilal-i Ahmer çalışmaları ile ilgili Türk Kızılay arşivinde yer alan birçok fotoğraf ve belge ilk kez gün yüzüne çıktı. İstanbul'daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul'daki hastanelerde şehit olan askerlerin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler yer aldı. Serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Programda açılış konuşmalarının ardından protokol sergiyi birlikte gezdi.

"Bu millet büyük bir millet"

Sergiyi hazırlayanlara teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün burada istiklalimizin sembolü olan tarihi İstiklal Caddesi'nde ve bu istiklalin kazanılmasında çok büyük bir role, simgesel bir değere sahip olan Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Galatasaray Lisesi elbette ki Çanakkale'ye giden 15 yaşındaki delikanlılarla hep hatırlandı. Oralarda verdiği şehitlerle anıldı. Bizler milli mücadeleyi, Çanakkale destanını hatırlarken, elbette ki Galatasaray Lisesi'nin veremediği mezunları hatırlayacağız. İstiklal savaşına göndermiş olduğu 15 yaşındaki delikanlıları hatırlayacağız. Bu millet böyle büyük bir millet. Hilal-i Ahmer, diğer taraftan bugünkü ismiyle kırmızı hilal anlamına gelir. Bugünkü anlamıyla da Kızılay. 1868'de kadim bir medeniyetin inancımızın değerlerinden beslenen Kızılay, bugün sadece ülkemizde değil bütün insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuz. Bayrağındaki ve bayrağımızdaki hilal aynı. Onun için iki hilal tek istikbal diyoruz. Lütfi Şen hocamız İstiklal Caddesi'nde kendi maharetinde ortaya koyarak bu sergiyi bizlere hazırladılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum " diye konuştu.

"İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' önünden geçenlere adeta dur yolcu diyor"

Geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade eden Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise, "Galatasaray Lisemizin önünde Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubemiz, Kızılay Sanat ve Beyoğlu Belediyesi ile birlikte açmış olduğumuz bu serginin aslında bir mesajı var. 'İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' önünden geçenlere adeta dur yolcu diyor. 106 yıl önce bu topraklarda yaşayan ve bu toprakları bize vatan kılmış dedelerimizi, nenelerimizi yok etmek için, bizi paramparça etmek için geldiler. Biz biliyoruz ki unutursak düşeriz, uyursak ölürüz. Onun için yaşadıklarımızı, bize yaşattıklarını, bizim onlara yaşattıklarımızı hiç unutmamamız gerekiyor. Bizler bir milletçe müdafaa ettiğimiz bu vatanı bugün İstiklal Caddesi üzerinde, bu topraklarda alnımız ak ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak dedelerimizin o gün o topraklara akıttığı kanlara, o gün akıttığı terlere borçluyuz. Bunu unutmamak için bu sergiyi önümüzdeki haftalar boyunca sizlerin,özellikle gençlerin dikkatlerine arz ediyoruz " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 02:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İstanbul'daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei