Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki cinayet
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki cinayet

1 saat önce

İstanbul'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder ve kızı Çanakkale'de toprağa verildi.

İstanbul'daki cinayet, System.String[]
İstanbul'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder ve kızı Çanakkale'de toprağa verildi.
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'ndeki evlerinde dün damadı Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Adıgüzel Altun ve kızı Özlem Ergül'ün cenazeleri Çanakkale'ye getirildi.
Adıgüzel Altun ve Özlem Ergül'ün cenazeleri Merkez Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çanakkale Kabristanlığında defnedildi.
Cenazede, anne Yeter Altun'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Cenazeye katılan Çanakkale Belediye Başkan yardımcıları Rebiye Ünüvar ve Ali Sürücü, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Beylikdüzü'nde Ali Ekber Ergül dün eşini öldürmüş, kayınpederi Adıgüzel Altun'u ise ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmişti.
Adıgüzel Altun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Beylikdüzü, Çanakkale, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrenci için ağırlaştırılmış müebbet istendi Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]