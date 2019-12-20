İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı - Son Dakika

İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da 2009 yılında işlenen cinayetin zanlısı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı, System.String[]

İstanbul'da 2009 yılında işlenen cinayetin zanlısı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 2009 yılında işlenen cinayetin zanlısı O.Y.'yi, olaydan 10 yıl sonra Manavgat'ta yakaladı. 'Tasarlayarak Adam Öldürmek' suçundan aranan O.Y., A.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanırken, hakkında, 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak' suçundan da adli işlem yapıldığı bildirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince, 'Tasarlayarak Adam Öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. O.Y.'nin sahte kimlikle uzun süredir esnaflık yaptığı da belirlendi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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