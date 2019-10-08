İstanbul'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı

İstanbul'da, engelli bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kadın Adana'da yakalandı.

Pendik'te 9 Ağustos'ta ormanlık alanda yakılmış halde cesedi bulunan işitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgen'in (21) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden U.K'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma genişletildi.

U.K'nin cinayeti işlediğini iddia ettiği kız arkadaşı D.B'nin Adana'da saklandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Saklandığı adreste yakalanan konuşma engelli D.B, Adana'daki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.