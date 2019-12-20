İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı - Son Dakika

İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı, System.String[]

İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2009 yılındaki cinayetin zanlısı olarak hakkında yakalama kararı bulunan O.Y'nin, A.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

O.Y'nin, uzun süredir sahte kimlikle esnaflık yaptığı tespit edildi.

Manavgat, İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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