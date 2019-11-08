Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1)
Son Dakika Güncel İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1)

İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1)

6 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden 8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1), System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden  8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, 29 Ekim tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yapacaklarının değerlendirildiği ifade edildi.


29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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